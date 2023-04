Rio Juruá subiu apenas 10 centímetros em 12 horas

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá está com 13.51 metros nesta quinta-feira, 13. Subiu 31centimetros em 24 horas e segue em elevação. A Defesa Civil Municipal diz que até agora só uma família pediu para ser retirada de casa e optou em ir para a casa de parentes.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente José Lima, a Casa de Apoio da prefeitura, no Bairro do Telegráfo está pronta para abrigar até 8 famílias. “A frota da prefeitura está mobilizada, Casa de Apoio pronta e equipes de prontidão para o caso de necessidade”, cita.

O prefeito Zequinha Lima havia anunciado o uso das escolas como abrigo mas segundo a Assessoria de Comunicação da prefeitura, as unidades de ensino só serão usadas se o aluguel social e a Casa de Apoio não forem suficientes. “As aulas já começaram e o prefeito Zequinha Lima teme pela descontinuidade do ano letivo se as escolas forem usadas”, cita a assessoria.

Energia elétrica

Com as águas avançando uma equipe da Energisa fez nesta quinta feira uma vistoria nos bairros e localidades já alagados em Cruzeiro do Sul e região. O fornecimento de energia elétrica já foi interrompido em casas do Seringal Florianópolis, que fica entre os Rios Juruá e Môa. O coordenador do Centro de Operação Integrado da Energisa Acre, Rodolfo Maciel, afirma que o objetivo é garantir a segurança dos moradores e evitar acidentes como choques.

“Estamos monitorando as áreas e em contato com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para agilizar o atendimento aos clientes”, relata ele, que dá dicas de como as pessoas devem agir em caso de alagação. “Se você perceber que a água está subindo rapidamente e se aproximando das tomadas, desligue o disjuntor e entre em contato conosco pelos canais de atendimento,” recomenda.