Policiais penais evitam fuga de 13 detentos do presídio Francisco de Oliveira Conde

A companhia de transporte TransAcreana inaugurou nesta quinta-feira, 13, uma linha rodoviária que parte do Rio de Janeiro com destino ao Peru. Serão mais de 6035 quilômetros de viagem, que pretende ser realizada durante 5 dias, cruzando cinco estados brasileiros e sete peruanos. A rota é considera a maior do mundo. No Acre deve ter paradas em Assis Brasil e Rio Branco.

Todos os veículos possuem dois andares, com a categoria leito com Wi-fi, tomadas USB, travesseiro, manta, cortinas de privacidade e outras comodidades. As saídas ocorrerão sempre nas quintas-feiras, a partir das 13h. Uma cerimônia no Terminal Rodoviário do Rio de Janeiro, que ocorreu hoje, às 10h, marcou o início dos trabalhos. A festa contou com a participação do Cônsul Geral do Peru, Juan Prieto, o presidente da TransAcreana, Fernando Lorenço, e entidades do ramo.

No Brasil, as paradas serão no Rio de Janeiro (RJ), na Rodoviária do município, São Paulo (SP) no Terminal Rodoviário do Tietê, Campo Grando (MS) no Terminal Rodoviário do município, Cuiabá (MT) no Terminal Rodoviário, Porto Velho (RO) na Rodoviária Bus Station, Rio Branco (AC) Terminal Internacional, Assis Brasil (AC) no Terminal Rodoviário. Já no Perú, serão nas cidades de Inapari, Perto Maldonado, Cusco, Abancay, Nazca e Lima.

A empresa está com promoção de inauguração, com o preço de R$ 1 mil. Mais informações podem ser feitas no contato (11) 9 4542-1090.