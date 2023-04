PL que substitui nome do Hospital do Juruá por Irmã Nair é aprovado

Dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado pelo IBGE, mostram que o Acre teve o terceiro metro quadrado mais caro do país no último mês de março.

De acordo com o levantamento, para um acreano construir, ele gasta R$.1.814,78, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (R$ 1.836,58) e de Santa Catarina (R$ 1.906,27).

O mês de março apresentou uma leve variação no ficando abaixo do percentual de fevereiro. A taxa acumulada em 12 meses mostra avanço de 9,06%, o que representa que o custo nacional da construção por metro quadrado subiu. De acordo com o IBGE, o custo aumentou para R$1.689,13, sendo que R$1.002,60 são relativos aos materiais e R$ 686,53 referentes à mão de obra.

Dentre as regiões brasileiras, três apresentam variação positiva na parcela dos materiais: a maior alta foi no Nordeste, com taxa de 0,51%; no Norte, com 0,04% e no Sul com 0,43%. Já o Centro-Oeste, com destaque em Brasília, registrou variação negativa. A conselheira federal Ana Cláudia Arruda afirma que essa alteração foi decorrente de ajustes salariais que aconteceram em alguns estados, mas que isso não representa pressão sobre o setor e sim uma estabilidade no consumo e no preço dos materiais de construção e na mão de obra.

A conselheira explica que a redução nas taxas seria um fator importante para alavancar a economia. “Os impactos são positivos. O que claramente se observa é que se as taxas diminuem e se as condições macroeconômicas forem favorecidas, nós teremos uma grande retomada da construção civil que é um setor estratégico para o arranque da economia, já que é um setor amplamente empregador s e comprador de insumos estratégicos

Desde 2020, a estabilidade dos índices tem sido impactada de maneira diferente pela pandemia de Covid-19, sendo que a mão de obra está sendo mais afetada do que a alta nos preços dos materiais de construção.