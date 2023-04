Liberação da ponte Juscelino Kubitschek só deve ocorrer na tarde desta sexta (14)

Desde a manhã desta quinta-feira, 13, os moradores do Baixa Verde, em Rio Branco, fecharam um trecho da BR-364, próximo às Quatro Bocas, em protesto contra a demora na reconstrução na parte da rodovia no KM 102, que foi derrubada pelas fortes águas durante a última enchente. Aguardando uma resposta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os manifestantes organizaram um almoço com direito até churrasco, afirmando “não mover um milímetro” até que afirmem rapidez para a conclusão das obras.

A previsão de entrega da via está para 30 de abril, o que para a comunidade é um tempo demorado e incerto com vários prejuízos e transtornos, já que os outros 15 dias que se passaram trouxeram diversas dificuldades. Entre essas está a impossibilidade do uso de ônibus coletivo com vários horários, o que hoje só acontece em um período da manhã e outro a tarde. Com isso, quem precisa ir ou sair da região, tem que pagar até R$ 25 ou R$ 30 em aplicativos de mobilidade. Além da paralisação das aulas nos colégios, a localidade também está sem coleta de lixo.

“Fica muito difícil para a comunidade ter que ficar fazendo o desvio por Senador Guiomard. Nem todos tem transporte e é preciso pagar um carro que está cobrando muito caro. Ninguém tem condições de todos os dias gastar R$ 60 ou R$ 70. Estamos praticamente presos”, disse Flávia Moura.

Ainda de acordo com ela, precisa constantemente levar o pai até o Hospital do Câncer, na capital, para fazer quimioterapia e isso tem causado preocupações para a família. “Caso aconteça alguma emergência com ele, daqui que a gente chegue até o hospital. Nós precisamos de uma resposta, não podemos esperar todo esse tempo. São muitos prejuízos que estamos tendo, até correndo risco de vida com todo esse caos”, declarou.

De acordo com representantes do Dnit, tubos para o desvio estão sendo transportado para o local, vindos de Extrema, em Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal também está a caminho para orientação e liberação da área.

VEJA O VÍDEO: