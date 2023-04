Metaverso: Ibama confirma que operação afeta 4% e não 95% das madeireiras do Acre

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negou nesta quinta-feira (13) que a Operação Metaverso tenha provocado o bloqueio de 95% das madeireiras do Acre no Sistema do Documento de Origem Florestal.

De acordo com o órgão, até o momento a Operação Metaverso promoveu o bloqueio de 16 pátios, o que equivale a cerca de 4% das instalações desse tipo no Estado. “Desse total, 14 empresas receberam notificação que exige apresentação de romaneio, o que, por ora, foi atendido por apenas 3 delas”, afirma o órgão.

A explicação foi divulgada após contato do presidente da Associação Brasileira de Promoção da Exportação e Investimentos (Apex), Jorge Viana, com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, sobre a polêmica das ações do órgão contra madeireiras no Acre. Ao presidente da Apex, Agostinho disse que as informações que circulam são realmente imprecisas e que algumas decisões judiciais ocorrem em outros Estados da Amazônia e não no Acre.

Assim, é possível ficar compreendido que não há ordem para retirada de gado de imóveis supostamente embargados. “Também não são verdadeiras as informações de que o Ibama estaria apreendendo gado em áreas embargadas no Acre. No momento, a operação conduzida pelo Instituto para recolhimento de rebanhos criados em áreas ilegalmente desmatadas ocorre apenas no Amazonas e no Pará”, diz o órgão.

O Ibama aguarda a apresentação do romaneio para realizar comparações entre entradas e saídas de madeira nas empresas a garante que “as empresas bloqueadas podem operar o sistema e emitir Documento de Origem Florestal (DOF) para atendimento a emergências”.