Com o ministro, Petecão e reitora do Ifac pedem mais recursos

O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) e a reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Professora Rosana Cavalcante, reuniram-se na manhã desta quinta-feira (13) com o Ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhados do Chefe da Assessoria Parlamentar, o ex-deputado acreano Léo de Brito.

O objetivo da reunião foi solicitar a ampliação dos repasses de recursos para o IFAC, especialmente para a Assistência Estudantil, garantindo que mais alunos que frequentam cursos integrais possam se alimentar com mais qualidade, bem como custear os programas socioassistenciais aos alunos.

Este ano, o IFAC completa 13 anos e atualmente atende mais de 7.000 alunos em cursos presenciais, com 6 campi distribuídos nas 5 regiões do estado, oferecendo 16 cursos superiores e 30 cursos técnicos integrados e subsequentes para jovens e adultos na capital e no interior do Estado, possibilitando formação profissional e superior.

Durante a reunião, foi apresentada ao Ministro a situação atual do IFAC e o plano de expansão do Instituto, bem como as três grandes obras que serão inauguradas este ano, o que ampliará ainda mais a capacidade de vagas para estudantes. O Ministro afirmou que estará presente na inauguração dessas obras.

Para Petecão, o IFAC desenvolve um trabalho fundamental na educação técnica e superior no Acre. O parlamentar citou a luta constante da Reitora Rosana Cavalcante para garantir mais vagas e educação de qualidade. “A Rosana é uma guerreira, acompanho a gestão dela desde o início. Todo ano viabilizo verba para eles. O IFAC está chegando com cursos onde nunca se imaginava, é o caso de Santa Rosa do Purus, que com emendas de minha autoria já é um desafio vencido”, afirmou o senador.