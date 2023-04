Cem dias de Gladson, o que comemorar?!

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) é de uma carisma, interação e sensibilidade com o público que ninguém pode contestar. Seus opositores políticos mais ferrenhos admitem ser incontroverso sua grande popularidade, apesar dos problemas enfrentados por ele no governo. Nada tem abalado sua popularidade nesses primeiros cem dias do segundo mandato que é sempre muito difícil.

As explicações para o carisma são muitas. O afago as pessoas comuns na rua, o jeito simples e direto de conversar com o público, o comportamento humano na pandemia agradando a gregos e troianos, a manutenção dos salários rigorosamente em dia, inclusive, com algumas antecipações, a contratação de novos servidores, bem como os investimentos em educação, segurança, saúde com modéstia, mas eficazes.

Gladson trouxe de volta ao convívio os senadores Sérgio Petecão (PSD), Alan Rick e Márcio Bittar (ambos do União Brasil), que estiveram em lados opostos na campanha eleitoral. Pasmem! Construiu uma ponte até com Jorge Viana. Muito se fala de sua equipe, mas ela é boa. A Casa Civil, a Coordenação Política e a Comunicação, por exemplo, têm ajudado o governador a manter o barco no rumo certo, sem sobressaltos no relacionamento com aliados e o público. Nos cem primeiros dias, Gladson tem o que comemorar. Só não ver quem não quer!

“Quanto mais a sociedade se distancia da verdade, mais ela odeia aqueles que a revelam”. (George Orwell)

. Macunaíma, onde os vereadores erraram?

. “No número, gênero e grau; faltou articulação, informação e escolher o momento adequado.

. É sabido que os vencimentos dos parlamentares estão defasados, que a estrutura é velha; vem de 2008/2009, mas a forma como conduziram o processo foi um desastre.

. O município de Brasiléia, por exemplo, fez na hora certa o que tinha que ser feito; em Tarauacá foi outro desastre; Mâncio Lima, foi bem.

. Se comparar a estrutura de um deputado estadual com a de um vereador da capital, o vereador é um favelado.

. Vida que segue…

. O ex-prefeito Marcus Alexandre tem participado de encontros com lideranças políticas para construir uma ampla aliança que o apoie para a prefeitura da capital.

. Seria um terceiro mandato!

. Jorge Viana e Marcus Alexandre construíram um projeto que está em execução, só não ver quem não quer.

. O deputado José Afonso tem se destacado na tribuna e nas ações revelando-se como destaque nesta legislatura.

. Vai que é tua, Afonsinho!

. Que cara cínica é essa, Macunaíma?

. “É que já fui vidraça, hoje sou baladeira”.

. Bom dia!