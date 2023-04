Bittar é recebido por deputados na Aleac e é elogiado por Nicolau

Os deputados estaduais se reuniram na manhã desta quinta-feira (13) na Assembleia Legislativa com o senador Márcio Bittar (União Brasil), que fez sua primeira visita à nova legislatura. Ao lado do presidente da Casa, Luiz Gonzaga (PSDB), o primeiro secretário, deputado Nicolau Júnior (PP), deu boas vindas ao senador e aproveitou a ocasião para ressaltar a importância do trabalho de Bittar na capital federal em favor do Acre.

Nicolau lembrou, por exemplo, a articulação que o senador executou durante o momento crítico da enchente, atuando junto ao governo federal para garantir o aporte que as famílias precisavam naquele momento.

“Quero agradecer sua presença aqui na casa. O Márcio tem ajudado muito o Acre, seja com emendas, seja nos ministérios. Sabemos de toda ajuda que o Márcio deu e tem dado a cada município do Acre. Nessa enchente, por exemplo, a mobilização dele lá em Brasília garantiu o apoio do governo federal que os atingidos pela cheia precisavam. Então quero dizer que a Casa está à disposição. Sua visita aqui é uma honra muito grande para todos nós “, disse Nicolau.

O senador agradeceu a acolhida e lembrou do tempo em que passou pela ALEAC, quando foi deputado estadual. Bittar fez uma breve explanação do momento econômico que o país atravessa, lembrou que foi relator do orçamento e pediu atenção especial para a execução das obras de emendas já liberadas.

“ Nós tivemos no início desse ano mais de R$ 300 milhões de emendas e infelizmente eu não vejo as obras sendo executadas. Falta estrutura nas prefeituras e no governo do estado para não perder recursos. Nós precisamos estar atentos a isso para que o dinheiro não volte para Brasília”, alertou o senador.

Participaram do encontro os deputados Afonso Fernandes, Gilberto Lira, Pablo Bregense, Adailton Cruz, Eduardo Ribeiro, Clodoaldo Rodrigues, Tanizio Sá, Marcus Cavalcante, Maria Antônia, Arlenilson Cunha , Gene Diniz , Wendy Lima e Michele Melo.