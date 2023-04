Rio Juruá transborda em Cruzeiro do Sul e famílias serão levadas para escolas

Uma confusão foi registrada na Escola Antônio de Barros Freitas, no Bairro do Telegráfo em Cruzeiro do Sul, na tarde desta terça-feira, 11. Um recado foi escrito em uma mesa e deixou todos aterrorizados “Massacre dia???? Corra”, dizia a mensagem. E estudantes acusaram um colega do nono ano, de estar armado com uma faca dentro da unidade de ensino.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição esteve na Escola e não encontrou nenhuma faca. “Foi só um disse me disse. O aluno andou falando umas coisas lá e alguém disse que ele estava armado mas nada foi encontrado e ninguém da Escola quis representar contra ele”, contou o tenente Belo da PM de Cruzeiro do Sul

O comandante da corporação, tenente coronel Edvan Rogério, não entrou em detalhes e disse apenas que ” o caso foi solucionado “. Nenhum dos dois militares falou sobre o recado na mesa.

Nem a direção da unidade de ensino nem a coordenação da Regional da Educação, responderam sobre a situação na Escola Antônio de Barros Freitas.

O comandante afirma que a PM segue fazendo rondas em escolas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e demais municípios do Vale do Juruá. ” Essa iniciativa visa trazer mais segurança à comunidade escolar composta por pais, funcionários e estudantes.

Precisamos entender que esse momento é uma oportunidade de melhorarmos a segurança e organização nas escolas, bem como fortificar protocolos de atendimento e estabelecer um diálogo entre a comunidade escolar a nossa Polícia Militar, que sempre esteve a disposição para somar nas atividades escolares”, afirmou.

Cruzeiro do Sul já teve caso

Em janeiro deste ano, antes mesmo da onda de crimes em escolas do Brasil e da série de ameaças registradas nas redes sociais esta semana, um estudante foi flagrado dentro de escola em Cruzeiro do Sul, armado. O estudante de 18 anos, da escola Flodoardo Cabral, em Cruzeiro do Sul, foi preso pela Polícia Militar dentro da unidade de ensino com uma faca na mochila. Segundo a PM, a averiguação foi solicitada pela diretora da escola após ser acionada por pais de alunos, assustados com as postagens via status do WhatsApp do aluno. Nas postagens, ele ameaçava matar estudantes da escola, sendo que uma das publicações tinha a foto de uma faca. O rapaz foi levado a uma delegacia, acompanhado pela mãe, para prestar depoimento.