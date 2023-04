Rio Branco abre inscrições com 383 vagas em processo seletivo

Um grupo de famílias que ainda estão abrigadas no Parque de Exposição, na capital, por causa das cheias do Rio Acre, denunciou nesta quarta-feira, 12, estar sofrendo diversas dificuldades no espaço, como furtos, problemas na alimentação, além de terem as lonas que protegem cada área, cortadas.

Segundo Deusa Cleilton, muitos estão vivendo um pesadelo no local. Além do espaço alagar sempre que chove, uma das crianças já foi atingida na cabeça depois que alguém tentava usurpar pertences dos Boxes.

“Eles não fazem nada. Vive acontecendo roubos e furtos e eles (Administração do Espaço) só mandam a gente registrar um Boletim de Ocorrência. Nossas crianças estão adoecendo. Temos que levar eles para comer mesmo em baixo de chuva, porque eles não deixam trazer comida para o Box. Se não ir, ficamos com fome e é aí quando ocorrem os furtos”, declarou.

Além disso, a mulher explica que por causa de todo o caos, já pediu para retornar para a sua residência com seus pertences, mas alega não ter sido liberada ainda por não ter transporte. “Muitos já querem ir embora, mas eles não liberam. Eles dizem que podemos ir por nossa própria conta, mas temos que pagar o carro para sair daqui e não temos condições”.

Ângela Costa comentou que sua televisão foi levada pela equipe que faz o transporte das famílias em retorno para as casas e já procurou diversas vezes ajuda da administração, mas ainda não obteve respostas.

“Ontem fizeram uma mudança ao lado do local que ficam as nossas coisas que entregamos para a administração. E aí levaram minha televisão, simplesmente sumiu. Porque agora não fica ninguém aqui para orientar eles. Fui falar com a administração e eles ficam só me mandando para um lugar e outro e não resolvem nada”, disse.

O ac24horas entrou em contato com a Defesa Civil para saber sobre o ocorrido, mas até o final dessa matéria não obteve respostas. O espaço segue aberto para manifestações futuras.