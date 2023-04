Prefeito de Mâncio Lima garante parceria para a construção de escolas e melhoria de ramais

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, está em Rio Branco, onde busca recursos e resolutividade para demandas do município em vários órgãos estaduais para as áreas da educação, infraestrutura e Meio a Ambiente.

No Departamento de Estrada e Rodagem do Acre – Dereacre, tratou dos convênios para limpeza dos rios e ações de infraestrutura urbana e rural com foco na melhoria dos ramais. “Vamos unir forças com o governo para alcançar o maior número possível de vias urbanas e ramais do município com os serviços de melhoria”, relata.

Com o Secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, a pauta foi a construção de novas escolas rurais. O gestor estadual garantiu ao prefeito que serão celebrados convênios para construção de duas novas escolas na zona ribeirinha, sendo uma na Terra Indígena Nukini e uma outra na comunidade Bom Jesus, no Rio Azul.

Na Associação dos Municípios do Acre – AMAC, Isaac acompanhou a elaboração do projeto para construção de uma Arena de Rodeio em Mâncio Lima, que será erguida em parceria com o Governo do Estado.

No Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, Isaac buscou a licença ambiental para a construção da segunda etapa da Alameda as Águas, que segundo o diretor presidente do Instituto, André Hassem, será liberada já na próxima semana. “A licença ambiental tem o objetivo de garantir menores impactos ao meio ambiente e mais sustentabilidade nas atividades. Além de atestar que a obra está funcionando legalmente, evitando possíveis contratempos”, pontuou o gestor.

Outra questão levantada por Isaac no IMAC foi com relação aos embargos nas fazendas dos produtores rurais de Mâncio Lima e ficou definida uma reunião para a próxima semana com todos os interessados para tratar do assunto.

Na última segunda-feira, 10, o governo do Estado reuniu os seus gestores para alinhar um plano estratégico com relação aos embargos florestais aos produtores rurais no estado do Acre promulgados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- Ibama.

Acompanha o prefeito nas agendas da capital o secretário de Articulação Política, Danilo Chagas.