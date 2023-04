PF faz operação contra estupro e pornografia infantil no Acre

Durante sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (11) o deputado Eduardo Ribeiro (PSD), se colocou à disposição dos aprovados no concurso da Polícia Civil, que ocuparam o Salão Marina Silva para pedir apoio aos parlamentares para a convocação.

“Venho nesse Pequeno Expediente para me colocar à disposição dos aprovados no concurso da Polícia Civil. Tenho um amigo que também fez a academia de polícia e me relatou as dificuldades enfrentadas. Tenho certeza que vocês estão aptos a atuar na Segurança Pública do Estado”, disse.

Ribeiro finalizou seu discurso pontuando que a atuação do deputado Pedro Longo (PDT) para a resolução do caso junto ao governo, tem sido essencial e que o Estado precisa desses policiais convocados.