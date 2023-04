MPAC quer investigação sobre facilitação de fuga de membros de facção criminosa do FOC

Rio Branco e Humaitá já entraram em campo nesta terça-feira, 11, classificados para o 2º turno e apenas cumpriram tabela contra Andirá e Adesg.

Na primeira partida, o Rio Branco venceu o Andirá por 3 a 2. Os gols do Estrelão foram marcados com Alifi, Bahia e Vitinho. Já o Morcego descontou com Yan e Israel. A partida ficou paralisada durante cerca de 40 minutos no intervalo devido à forte chuva que caiu em Rio Branco e deixou o campo do Florestão inundado.

Na segunda partida, o Humaitá venceu a Adesg por 1 a 0 com gol do atacante Alesson.

2º Turno começa no sábado

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) realizou uma reunião na tarde de ontem com representantes dos seis clubes classificados onde foi decidido que o 2º turno começa já no próximo final de semana.

No sábado, 15, às 16 horas se enfrentam Rio Branco e São Francisco. Já no domingo, 16, os jogos são Independência e Atlético e o Humaitá enfrentando o Galvez. No segundo turno, todas as seis equipes jogam entre si e quem somar mais pontos será o campeão acreano 2023.

A expectativa de jogadores e torcedores é que o gramado do estádio Florestão consiga se recuperar até o final de semana, já que ficou muito castigado com a forte chuva desta terça-feira.