Maria Antônia, a dor de todos nós!

A deputada Maria Antônia (PROGRESSISTAS) expressou em lágrimas na tribuna da Assembleia Legislativa a dor de todos os que sofreram com o atentado terrorista na creche Bom Pastor, em Blumenau, Vale do Itajaí, Santa Catarina, quando quatro crianças de 4 a 7 anos foram assassinadas e três ficaram feridas. O criminoso usou uma machadinha. O crime chocou o Brasil e o mundo tal a crueldade.

Maria Antônia, conhecida na sociedade pela capacidade de sempre se colocar no lugar do outro, é uma parlamentar que flui sensibilidade e compaixão. Seus mandatos são literalmente dedicados aos hansenianos, aos doentes, famintos, mulheres e crianças indefesas. “É uma pessoa muito verdadeira e sensível”, é o que se diz entre jornalistas que cobrem a Aleac. Não faz politicagem com a desgraça alheia, pelo contrário, pouco divulga suas ações sociais.

Portanto, seu choro na tribuna ao lembrar do que sentiu a própria filha ao saber da tragédia na creche em Santa Catarina – Minha filha caiu em prantos ao saber da notícia da morte das crianças -, foi muito verdadeiro. Naquele momento, a parlamentar de Brasiléia, manifestou ao mundo a dor que todos nós sentimos. Como se aquelas crianças fossem também seus e nossos filhos. Que ela continue assim, verdadeira, sensível e humana.

“Aos incapazes de gratidão nunca faltam pretextos para não a ter”. (Gustave Flaubert)

. Na calada da noite os vereadores aprovaram um reajuste de 45% nos próprios vencimentos;

. Aguardar agora a manifestação do Ministério Público e da própria Justiça.

. A questão é que parece que está havendo dois pesos e duas medidas para os municípios.

. Em Tarauacá a justiça brecou o reajuste que a Câmara deu aos vereadores prefeito e secretários;

. Já no Vale do Acre e outros municípios, por exemplo, não deu em nada.

. Na verdade, deu!

. Deu a favor dos políticos e contra os munícipes que pagam seus impostos para sustentá-los.

. Porém, não é de se estranhar, vivemos a era degenerada da política onde o dinheiro subjugou o poder político.

. Se não tiver dinheiro não se elege a nada.

. Portanto, todos precisam de mais e mais dinheiro para se manterem nos cargos eletivos.

. A população, por sua vez, não vê resultado satisfatório nas políticas públicas e acredita que o único momento para receber alguma coisa dos políticos é durante a campanha eleitoral porque obrigatoriamente eles têm que gastar.

. Razão pela qual a corrupção no sistema político-eleitoral se retroalimenta.

. Diga algo, Macunaíma!

. “Rasguei meu título…”!

. Pois é, esse seu gesto favorece ainda mais os políticos corruptos.

. Bom dia!