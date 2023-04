Governo recebe ação da ONU de apoio à migrantes e refugiados no Acre

Na tarde desta quarta-feira, 12, a vice-governadora do Acre, Mailza, foi até ao município de Assis Brasil e realizou um encontro com representantes de várias instituições para acompanhar a entrega de doações para os refugiados e migrantes que estão no Alto Acre, realizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Integraram a comitiva, os secretários de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), Lauro Santos, de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Américo Gaia, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado (MPAC), Juleandro Martins, o coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Carlos Batista e o delegado da Polícia Federal da Regional do Alto Acre, Valdir Celestino.

Na oportunidade, a Acnur entregou itens de informática, malas de viagem, kits de higiene, kits de cozinha, mosqueteiros, baldes, garrafas d’água e cobertores, como apoio do Avião Solidário, da Latam Airlines Brasil. A ação da Acnur visa estruturar as instituições que atendem a população refugiada, na região de tríplice fronteira, bem como na capital do Acre.

“Estamos felizes em estar aqui para saber como a rede tem atuado, nessa questão. Além disso, precisamos identificar desafios para auxiliar nas ações humanitárias, proteção e assistência à necessidades básicas dos migrantes”, relatou a Oficial Assistente de Campo da Acnur, Juliana Serra.

O secretário Lauro Santos falou sobre a criação da Sala de Situação da Crise Migratória como uma das ações que fortalecem a união entre os poderes para solucionar o principal gargalo da crise que é o transporte desses migrantes. “Essas doações chegam num momento oportuno. Nós escolhemos Assis Brasil porque é a porta de entrada para migrantes. Precisamos nos unir para agilizar e o que a gente mais precisa que é o Sisconare [Sistema do Comitê Nacional para os Refugiados], que é o sistema de acolhida, dê celeridade ao transporte dos refugiados, principalmente os Venezuelanos, pois o objetivo deles não é ficar aqui”, disse.

Neste contexto, o coronel Gaia destacou a transversalidade das políticas públicas para migrantes. “Existe uma transversalidade muito grande das nossas ações e estão voltadas para essa população migratória. A união de esforços é o melhor instrumento para que a gente faça frente a essas situações, otimizando nossos recursos humanos e meios”.

O MPAC é um dos parceiros mais importantes na realização das ações nos municípios do Alto Acre. O promotor Juleandro chamou atenção para avanços já promovidos pelo governo do Estado. “É uma política pública difícil, e se não for a união das instituições, a gente não avança. Na atual gestão a gente percebe que ela avançou bastante. É um motivo para reconhecer o trabalho do governo e parabenizar os atores envolvidos”.

O prefeito Jerry Correia pontuou algumas dificuldades e lembrou do momento mais crítico da crise humanitária. “A crise humanitária é nossa prova de fogo. Porque no momento da pandemia, 600 pessoas ficaram reclusas aqui, e de repente centenas de estrangeiros estavam circulando na cidade. Foi aí que buscamos ajuda do governo e outras instituições para começar a trabalhar melhor essa política ”, declarou.

A vice-governadora Mailza fez questão de reforçar o compromisso do Estado com as políticas públicas de assistência aos refugiados, e se comprometeu em buscar mais apoio, reforçando as ações. “O governador Gladson sempre nos dá carta branca quando o assunto é cuidar de pessoas. Por isso, hoje é um dia especial, em que estamos tratando de uma causa tão importante, com grandes instituições e pessoas interessadas em fazer o melhor pelos nossos irmãos refugiados, dar as mãos, para que juntos possamos vencer tudo isso”.

Após a reunião, a vice-governadora e os demais integrantes da comitiva visitaram a Casa de Passagem Otonoel de Souza Martins Oliveira.