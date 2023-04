Ex-servidores provisórios do Depasa reclamam da demora no recebimento das rescisões

O pensamento popular pelo qual de toda situação, mesmo que negativa, se pode tirar algo de positivo pode ser usado para o caso do hospital Dr. Epaminondas Jácome, de Xapuri, que mais uma vez, assim como aconteceu em 2015, foi transferido de local por conta de uma enchente do Rio Acre.

Naquele ano, quando o rio atingiu a cota de 18,28 metros no município, a unidade de saúde foi removida para um posto de saúde de bairro, onde funcionou precariamente por um determinado período, até que o prédio, fortemente atingido pela cheia, passasse por uma restauração de suas dependências.

Em 2023, o nível de 15,54 metros alcançado pelo rio não chegou a inundar o hospital, mas obrigou a uma nova retirada. Desta vez, o destino foi as instalações da Universidade Federal do Acre (Ufac) na cidade. Apesar dos planos iniciais de permanecer por mais tempo no ambiente improvisado, isso não vai acontecer.

Sem espaços apropriados para uma estrutura hospitalar, a unidade retornará ao velho e já ultrapassado prédio, que antes disso passará por alguns ajustes. Contudo, a ideia é de que essa estadia no antigo local seja temporária. É aí que entra o possível lado positivo de mais uma enchente do Rio Acre.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, o governo do estado, por meio de sua pasta tem o firme propósito de construir um novo hospital na cidade, um anseio antigo da população. “Passou do tempo. São mais de 45 anos e vamos ver se a gente entrega um hospital digno para Xapuri”, ele disse.

A ideia foi reforçada pela presença na cidade, nesta quarta-feira, 12, do deputado estadual Adailton Cruz (PSB), que esteve visitando as instalações do hospital. Militante do setor, o parlamentar disse estar preocupado com a situação da prestação dos serviços de saúde à população e com as condições de trabalho dos servidores da área.

De acordo com Cruz, o hospital de Xapuri não demorará a ter novas instalações na cidade. “Estamos tentando junto ao Governo do Estado, o secretário está bem sensível nisso, já é ponto definido. Tem-se que construir um novo hospital aqui em Xapuri e nós mesmo vamos destinar uma emenda individual para isso”, afirmou.

Outra informação do deputado é de que o Governo do Estado, por meio do Gabinete Civil, está bastante focado na busca por recursos de emendas junto à bancada federal acreana, havendo uma expectativa animadora de lançamento da ordem de serviço para a construção do novo hospital já para novembro deste ano.