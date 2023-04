Clínica-Escola de Enfermagem da Uninorte oferece exames gratuitos à comunidade

A Clínica-escola de Enfermagem do Centro Universitário Uninorte está disponibilizando diversos exames gratuitos para toda a comunidade acreana. A clínica funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 07h às 13h e 14h às 20h.

Entre os exames que podem ser realizados estão a testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, além da verificação da glicemia e o chamado preventivo ou PCCU (Papanicolau).

De acordo com a enfermeira responsável pela Clínica-Escola, Carolaine Freitas, quando é necessário, a instituição encaminha as pacientes que apresentarem algum sinal da doença para o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon).

“Para realizar o PCCU é necessário fazer o agendamento através do número: 3302-7083. E os demais são realizados de livre demanda podendo chegar em qualquer horário de atendimento na clínica”, explica sobre a dinâmica para realizar o exame na clínica.

O exame preventivo é um teste que detecta alterações nas células da região do colo do útero. Ele é importante para detectar lesões de forma precoce e fazer o diagnóstico do câncer de colo de útero no início, antes que a mulher tenha qualquer sintoma.

Além disso, Carolaine conta também sobre a presença dos alunos nos atendimentos. Segundo ela, a participação acontece, sobretudo, no início do semestre letivo.

“Os alunos são acompanhados pela enfermeira responsável da clínica. Eles vem mais em início de semestre e depois quem faz os exames é a enfermeira”, comenta.

Para ela, esses tipos de serviços são importantes tanto para a instituição como para os acadêmicos e, principalmente, para a comunidade.

“Eu acredito que esses tipos de serviços trazem muita visibilidade para a instituição. Além de contribuir para o crescimento profissional dos alunos, que podem colocar em prática tudo aquilo que é obtido em sala de aula. E para comunidade é de grande importância, pois o acesso a estes exames são de forma gratuita, evitando filas e além de todo conforto e amparo que a clínica pode oferecer a estes pacientes”, finaliza.