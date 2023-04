Brasiléia trabalha para recuperar bairros afetados pela enchente

O governo do estado foi econômico em novas nomeações em cargos comissionados nesta quarta-feira, 12.

No Diário Oficial, o governador Gladson Cameli publicou apenas seis novos decretos de nomeações. Nos bastidores, ainda existem diversas indicações de parlamentares e escolhas de secretários que aguardam na fila a nomeação.

Veja abaixo a lista de nomeados nesta quarta-feira.

Fabiola Pereira da Silva – AS-5, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD;

Caio Lima Rodrigues – CAS-3, no Gabinete Pessoal do Governador – GABGOV;

Juliana Moura Bandeira Luiz França – CAS-1, no Gabinete Pessoal do Governador – GABGOV;

Árika Lima Sekiguchi Oliveira – CAS-6, no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON/AC;

Zilda Jucelaine Bordinhão – CAS-6, no Gabinete da Vice-Governadora – GABVICE e

Silvinha Noronha da Silva – CAS-5, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.