Arena da Floresta está abandonado e sem previsão de revitalização

Palco de jogos memoráveis do futebol acreano, a Arena da Floresta, maior e mais moderno estádio de futebol do Acre, está completamente abandonado. A última partida disputada no local foi o jogo entre Humaitá e Náutico de Roraima pelo Brasileirão da Série D em maio de 2022. Atualmente, o espaço que chegou a ser candidato à sede da Copa do Mundo disputada no Brasil em 2014, está interditado pela justiça e completamente abandonado pelo governo do estado.

Imagens feitas pelo ac24horas comprovam o descaso em relação a praça esportiva. O gramado se tornou um amontoado de capim, onde cresce a vegetação. O local, que deveria abrigar torcedores, imprensa esportiva e os jogadores, virou depósito da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), responsável pela administração do estádio.

Apesar de se tratar de um patrimônio público, construído com recursos da população, a equipe de reportagem do ac24horas foi impedida de entrar no estádio para fazer fotos por Egileudo Castro, chefe de departamento de Esportes da SEE. Posteriormente, a assessoria da Secretaria de Educação pediu desculpas por ter barrado a reportagem e afirmou que foi apenas um mal entendido.

A SEE também foi procurada para falar sobre a situação do estádio. O gestor da pasta, secretário Aberson Carvalho, informou que não há nenhuma data para que aconteça a recuperação do estádio e afirmou que o uso do espaço como depósito de materiais didáticos é provisório. “O estádio Arena da Floresta já encontrava-se fechado para manutenção e terá o gramado totalmente substituído. Os serviços estavam ocorrendo por meio de contrato com a Construtora Atlas, que foi suspensa. As equipes da SEE estão trabalhando para a contratação de uma nova empresa, porém, sem previsão de conclusão devido aos trâmites processuais. Sobre o material que está no local são materiais didáticos que, aproveitando a amplitude do espaço, as equipes estavam apenas organizando durante todo o último mês para entrega aos alunos. Após o retorno das aulas, na próxima semana, serão distribuídos”, esclareceu Aberson.

O assunto foi pauta do debate da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 12. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) exibiu imagens do estádio mostrando abandono do equipamento, símbolo do esporte no Acre.

“Para fazer despetização, mudaram o nome que não pegou. Voltaram para Arena da Floresta, mas o abandono é esse”, disse, criticando a falta de cuidado com o estádio. “Há um descaso, um abandono”.

Já pelo lado do governo, o deputado Afonso Fernandes (PL) reforçou que o estádio está interditado por decisão judicial. “A reforma teve de ser paralisada por conta da operação Ptolomeu, da Polícia Federal, e o estádio se encontra em situação difícil. Uma nova licitação será feita para continuidade da reforma”, defendeu.