Suspeito de divulgar atentados em escolas do Juruá são identificados

No início da noite desta segunda-feira,10, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, realizou uma reunião de emergência com a Defesa Civil e todos os secretários municipais para alinhar as ações de auxílio às famílias, que poderão ser desabrigadas pelas águas do Rio Juruá. De acordo com a Defesa Civil, o Juruá segue em elevação e nas últimas 24 horas foram 87 centímetros de subida no nível. As 18 horas desta segunda alcançou 12.60 metros e segundo o prefeito Zequinha Lima, deverá ultrapassar os 13 metros da Cota de Transbordamento nesta terça-feira, 11.

“Se o rio continuar subindo nesta velocidade deveremos ultrapassar os 13 metros da Cota de Transbordamento. Há notícias de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, houve elevação de 30 centímetros. Então me reuni com nossa equipe, e já colocamos nosso plano de emergência em ação. Queremos tranquilizar a população, que caso as águas cheguem nas casas, nossas equipes estarão prontas para ajudar”, relata ele.

Além do 193 do Corpo de Bombeiros, um número de emergência, o (68) 99253-7919, foi colocado à disposição da população para contato no caso das águas alcançarem as casas dos moradores. Duas escolas Municipais de Cruzeiro do Sul, que ainda não foram definidas, serão disponibilizadas pra servir de abrigo emergencial para os possíveis atingidos pela enchente do Rio Juruá.

Por enquanto os bairros já alcançados pelas águas do Rio Juruá são Lagoa, Miritizal, Várzea, Cruzeirinho e Olivença.