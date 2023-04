Romildo Magalhães revela traição de secretário que pegou 15 mil dólares de propina de construtora

O programa Bar do Vaz transmitido nesta terça-feira, 11, pelo ac24horas teve como convidado o ex-governador do Acre, Romildo Magalhães, que acaba de completar 77 anos. No último domingo (9) recebeu de surpresa a visita do governador Gladson Cameli (Progressistas) no café da manhã.

Romildo acredita ter feito tudo que estava ao seu alcance enquanto governador do Estado para beneficiar a população. De todos que conviveu naquela época, ficaram três grandes amigos: “nunca me deixaram de lado”, contou.

Após largar a faixa de governador, há mais de 30 anos, diz que a vida passou a ficar mais difícil. “A gente só vale o que tem. Poucos reconhecem o contrário”, disse ao jornalista Roberto Vaz.

Entre as decepções vividas na época em que governou o Acre, a mais dura foi a traição de um de seus secretários. De acordo com Romildo seria Emílio Assmar, que teria se apropriado de uma quantia em dinheiro.

“Uma empresa, a CR Almeida, tentou corromper com 15 mil dólares para ficar com obras”, disse Magalhães. “Eu rejeitei, mas ele [secretário] ficou”. Segundo o ex-governador, o dinheiro seria para ajudar sua campanha em troca de favores. “Eu disse: não aceito esse tipo de coisa, leve de volta e entregue. E ele não devolveu”.

Atualmente, Romildo sofre várias comorbidades, é hipertenso, tem problemas no coração, diabetes. Para ele, seu governo ainda é lembrado., apesar de ter tido erros e acertos. “Um dos governadores que mais fez pela polícia militar do Acre”. Ele gostaria de ter feito mais pela habitação do Estado. “Tantas famílias precisam”.

Assista a entrevista na íntegra: