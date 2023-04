Prescrição médica de anabolizante para fins estéticos passa a ser proibida pelo CFM

O Campeonato Acreano 2023 já tem seus seis classificados para o 2º turno da competição. Nesta segunda-feira, 10, o Independência goleou Plácido de Castro por 4 a 0 em confronto direto por uma vaga na próxima fase.

O Tricolor de Aço que entrou em campo precisando apenas do empate foi superior durante toda a partida e abriu o placar aos 5 minutos com Tanque após falha do goleiro Vitor. Ainda na primeira etapa, o zagueiro Pereira marcou o segundo após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Independência continuou melhor no jogo e o atacante Tanque fez o segundo dele no jogo. O zagueiro Leonardo, que tinha entrado no intervalo, ainda marcou o quarto gol da equipe tricolor.

Com a vitória, o Independência se classifica para o segundo turno e também garante a classificação de Rio Branco e Humaitá por antecipação, definindo os classificados do Grupo A. A última rodada do primeiro turno acontece nesta terça-feira, 11, a partir das 16 horas no Florestão apenas para cumprir tabela e definir quem será o primeiro colocado do grupo. O Rio

enfrenta o Andirá e em seguida, o Humaitá joga contra a Adesg.

Amanhã, quarta-feira, 12, às 15 horas, o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), .Antônio Aquino Lopes, se reúne com os representantes dos classificados para o 2º turno: Atlético, Humaitá, Rio Branco, São Francisco, Galvez e Independência para a confecção da tabela da fase que vai decidir o campeão acreano de 2023. No 2º turno, as seis equipes jogam entre si e quem fizer mais pontos conquista o título.

Crédito da foto: Jhon Silva