Preço da gasolina, diesel e gás sobe na 1ª semana de abril no Acre

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atualizou o boletim de preços da primeira semana de abril no Acre mostrando estabilidade na tabela do etanol e aumento nos demais combustíveis.

O preço médio do litro do etanol manteve a última cotação, de R$4,36 -valor que prevalece desde a 1ª quinzena de março.

A botija de 13 quilos de gás de cozinha custava, em média, R$120,32, mas está sendo vendida atualmente por R$119,75.

Já a gasolina aditivada que estava a R$5,88 voltou a subir e chegou a R$5,90. A gasolina comum está a R$5,85 o valor médio do litro, alta de dois centavos de real em relação ao boletim anterior.

O litro do diesel comum é vendido a preço médio de R$6,62 mas o S10 subiu para R$6,69 -alta de sete centavos de real em uma semana.