Polícia prende conselheiro do Comando Vermelho em Rio Branco

Na noite da última segunda-feira, 10, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Capturas (Necap), efetuou a prisão de Sandeilson Lima, o Sanduba, de 45 anos, que estava foragido há mais de um ano do Sistema Prisional.

No levantamento feito pela Polícia Civil foi concluído que o preso é líder da facção criminosa Comando Vermelho e possui várias passagens pelos presídios do Acre e por presídios de segurança máxima, a exemplo do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O homem tem em seu desfavor sentenças condenatórias que somam de mais de 70 anos de reclusão, dos quais já havia cumprido 23, pela prática de diversos crimes, tais como: homicídio, tráfico e associação ao tráfico de drogas, organização criminosa, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uso de documentos falsos e receptação.

O mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais foi cumprido após investigadores do Necap terem localizado e capturado o líder da organização criminosa, em um estacionamento do Arasuper, no Conjunto Tangará, em Rio Branco.

O homem foi imediatamente conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), e em seguida encaminhado à Justiça para ser submetido à audiência de custódia.