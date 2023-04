Governo abre diálogo com indústria e comércio para propostas de recuperação econômica

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) abriu diálogo com empresários do setor industrial e comercial para ouvir propostas que possam auxiliar em ações estratégicas de recuperação da economia, eliminação ou atenuação das emergências climáticas. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira, 11, na sede da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, explicou que a convocação extraordinária das entidades ocorreu depois de visitas nas áreas atingidas pelas cheias do Rio Acre e do Igarapé São Francisco e a verificação de diversos empresários afetados pelas enchentes.

do Acre (Fieac), José Adriano, frisou ser importante que o governo desenvolva com urgência uma agenda de impacto na economia “priorizada a construção civil, setor este que tem maior capacidade de distribuir renda”.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, frisou a necessidade de ampliar a participação dos agentes públicos, entre eles o setor social. Messias falou de empreendedores que perderam tudo com os impactos das cheias.

Como proposta integrada, ficou pactuada a identificação dos empresários atingidos em todos os municípios, a busca por uma linha de crédito especial, a proposta de um estudo para ampliação da prorrogação do ICMS e Refis, ações de recuperação da economia que priorizem a construção civil, o empreendedorismo e eventos.

A Federação das Indústrias do Acre (Federacre), a Federação das Indústrias do Acre (Fieac), o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também estiveram representados no encontro.