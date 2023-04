Pedro, crimes ambientais e soluções políticas!

O Pedro é um bom sujeito! Um homem de família, cristão e muito trabalhador. Tem um lote de terra de 59 hectares no projeto de assentamento do Incra Moreno Maia, onde no período das chuvas os ramais são intrafegáveis.

Há cerca de uns dois anos o encontrei no Banco do Brasil. Enquanto aguardávamos a vez para sermos atendidos ele me contou o que andava fazendo ultimamente.

“Vendi 20 hectares de pasto, arrendei o restante da propriedade, comprei umas terras dentro da Reserva (ambiental) e estou desmatando umas 40 hectares”.

Indaguei se ele tinha licença para desmatar, se podia? Aproximou-se, baixou a voz e disse soturnamente:

“Que nada! O nosso presidente liberou para a gente desmatar. Temos que aproveitar e torcer para que esse PT não volte ao poder. Qualquer problema, nossos políticos estão aí para dar um jeito e nos ajudar. Nunca dá em nada mesmo”.

Assim como Pedro, muitos cometeram graves crimes ambientais e estão com suas propriedades embargadas. Como ele previu, políticos já começaram a se movimentar para burlar as leis que eles mesmos criaram para proteger a vida, o meio ambiente e criar uma economia sustentável.

Quanto ao Pedro, continua acreditando que a solução é desmatar e fazer pastagem. Acredita também que o governo persegue trabalhadores, homens de família e cristãos verdadeiros… descumpridores da lei!

“A ignorância, a cobiça e a má-fé também elegem seus representantes políticos”, (Carlos Drummond de Andrade)

. A prefeitura vem realizando um bom trabalho no socorro às famílias atingidas pela enchente do rio Acre.

. O governo do estado, também!

. Aliás, evoluiu muito a qualidade do atendimento a essas famílias;

. Até os animais estão sendo muito bem cuidados; antigamente morriam afogados ou ficavam abandonados pelas ruas.

. Alguém precisa avisar aos incautos que a farra dos desmatamentos e garimpos ilegais acabou.

. E a solução não é votar em políticos que defendem a ações predatórias ilegais; os políticos sérios apresentam soluções sérias economicamente viáveis.

. O Ministério Público deve voltar ao protagonismo que sempre teve em favor do meio ambiente e da vida.

. Defender o meio ambiente, economia sustentável, harmonia com a natureza e uma vida saudável para as populações não é ser comunista, é não ser burro.

. Fala alguma coisa aí, Macunaíma!

. “Eu, Deus me livre”!!!

. Covarde!

. Bom dia!