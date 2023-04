“Embargar propriedades rurais no Acre não resolverá a problemática do desmatamento”, afirma Barbary

A argumentação do Deputado Federal do Partido Progressista expressa o descontentamento dele, diante da ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que embargou centenas de propriedades rurais no município de Acrelândia, sob acusação de desmatamento ilegal.

Segundo o parlamentar, a medida embora esteja de acordo com a legislação brasileira, traz impactos à economia do Estado de Acre de forma muito preocupante.

“Reconheço a importância da preservação do Meio Ambiente. Mas, agir dessa maneira acarreta um verdadeiro caos no sistema produtivo acreano, impactando a economia local. Nossa Bancada está unida, buscando uma solução para a preservação da Amazônia de forma sustentável. Não somos a favor do desmatamento ilegal, na mesma medida que também não toleramos desrespeito aos produtores rurais, que impulsionam a economia do nosso país, principalmente no nosso Estado, através do setor agropecuário. Embargar propriedades rurais no Acre não resolverá a problemática do desmatamento da Amazônia”, destacou.

Diante desse cenário, o deputado federal Zezinho Barbary, confirmou que participará da reunião da Bancada Acreana, no Ibama, prevista para a próxima semana, em Brasília, na tentativa de resolver a situação dos embargos de terra no Acre e também nos estados do Amazonas e Rondônia.