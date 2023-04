Em celebração ao Mês da Terra, SOS Amazônia irá plantar 500 árvores em Capixaba

Para celebrar o Mês da Terra, a SOS Amazônia, em parceria com a One Tree Planted, realizará no dia12 de abril uma ação coletiva para o plantio de 500 árvores, que serão destinadas à recuperação da nascente do Rio Iquiri, localizada na Vila Hortigranjeira, no município de Capixaba.

As mudas de espécies nativas da Amazônia serão doadas pelo Viveiro da Floresta e incluem Jatobá, Cumaru, Andiroba, frutíferas, como Ingá, Urucum, Café e de palmeiras, Açaí e Buriti.

A proposta é criar quintais florestais, com incentivo à segurança alimentar de 20 famílias envolvidas no processo de restauração. Além da oferta de alimentos na comunidade, o excedente do que for produzido poderá ser comercializado pelos produtores, complementando.

A implantação de agrofloresta proporcionará ainda diversos benefícios ecológicos, dentre os quais é possível destacar a recomposição da cobertura vegetal do solo, recuperação da nascente e proteção das águas, oferta de alimentos e habitat para a fauna silvestre. Além disso, um ambiente reflorestado torna-se mais agradável para o convívio das pessoas, promovendo bem-estar e contato com a natureza.

A atividade é aberta para participação de voluntários e os interessados devem preencher o Formulário de Inscrição. Cerca de 46 pessoas, entre colaboradores da SOS Amazônia e parceiros comunitários, já se inscreveram.

Além da ação coletiva de plantio de árvores, a SOS Amazônia realizará nos dias 10 e 11 de abril oficinas de conscientização ambiental com cerca de 60 alunos do 1º ao 5º do ensino fundamental da rede municipal de Capixaba.

O conteúdo didático e as dinâmicas de sensibilização ambiental foram elaborados pela educadora popular Paloma Ramos e pelo biólogo Mateus Brito, integrante do Observatório Socioambiental do Acre.

Link para inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6a0JSM9YygrSzQm_fh1exlDewG7_WvPHKD2KxLAzuLAKugw/viewform?usp=send_form