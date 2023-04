Deputado Roberto Duarte alerta população acreana sobre golpe no WhatsApp

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus da gripe influenza: A, B, C e D. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

Com o intuito de proteger a população, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde, dará início nesta segunda-feira, 10, a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em todo o estado.

A vacinação contra influenza tem como objetivo reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções causadas pelo vírus. O imunizante é trivalente, ou seja, serve para os três tipos de cepas.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a vacinação contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença.

“É necessário vacinar toda a população, assim evitaremos complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, destacou o titular da pasta de Saúde.

A campanha contra a influenza será realizada em uma só etapa para os grupos prioritários. A operacionalização de envio das doses será realizada por meio de pautas de distribuição, conforme os quantitativos entregues pelo Ministério da Saúde e de acordo com a população-alvo de cada município.

Para a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, o foco será a vacina contra a influenza, mas a população pode aproveitar para atualizar a caderneta com as vacinas de rotina, bem como contra a covid-19.

“Nosso objetivo é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação contra influenza que são: crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde”, explicou.

Grupos prioritários

Os grupos prioritários para a vacinação contra a influenza no Acre são os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da Saúde, crianças a partir dos seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e urbano, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com mais de 18 anos, e adolescentes e jovens com privação de liberdade.

Crédito da foto: Júnior Aguiar/Sesacre