Concurso Iapen Acre vai abrir as inscrições na 2ª semana de abril; salários chegam até R$ 6,5 mil

O Governo do Estado do Acre vai abrir concurso público para os interessados em integrar o corpo do Instituto de Administração Penitenciária e da Polícia Penal do Estado. Os interessados devem ficar atentos, pois as inscrições estarão abertas do dia 10 de abril até o dia 9 de maio de 2023.

Ao todo, são 129 vagas, sendo destas 122 para ampla concorrência e 7 para pessoas com deficiência (PCD). Os salários chegam a ultrapassar R$ 6,5 mil para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os cargos de nível médio são para técnico administrativo e operacional. Já os de nível superior são para atuar como agente de polícia penal (sexo masculino e feminino), assistente social, engenheiro civil, especialista em execução penal e psicólogo.

As provas do certame serão aplicadas em três etapas, sendo a primeira incluindo prova objetiva, discursiva e de títulos. Quanto à 2º etapa, incluirá teste de aptidão física, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico e investigação criminal e social.

Na última avaliação será feita a inclusão do curso de formação. Todas as etapas são de caráter eliminatório e classificatório. O valor da inscrição será de R$ 53,00 para os cargos de nível médio, R$ 72,00 para os cargos de nível superior e R$ 81,00 para o cargo de agente de polícia penal.

As provas objetiva e discursiva vão ser realizadas nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.

Segurança

Dados consolidados pelo G1 dentro do Monitor da Violência e baseado em levantamento dos 26 estados e do Distrito Federal, relatam a importância dos concursos públicos no âmbito penitenciário, sendo que no Brasil contém em média 7 presos por agente penitenciário.

O levantamento de 2018 ainda mostra que são mais de 686 mil presos sob a custódia de 98 mil agentes em todo o país. Fato este que torna crucial concursos como este do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN/AC).