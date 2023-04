Campanha de vacinação contra influenza começa nesta segunda-feira em todo o Acre

No dia 21 de abril, diretamente do Recife o humorista Flávio Andradde, vai estar em Rio Branco, pela primeira vez, trazendo muita energia, alegria e boas risadas com o show de humor “ O Azar é meu?” .

O evento acontecerá na Usina de Artes João Donato, que se localiza R. das Acácias, 1155 – Distrito Industrial, ás 20h30. Os ingressos já estão disponíveis pelo canal de venda online http://bit.ly/3Zc5Obn, com promocionais custando R$ 60,00 inteiro e R$35,00 meia mais 1KG de alimento não perecível ou um item de limpeza.

“Estou com as expectativas lá em cima, para conhecer o Acre e encontrar as pessoas que tanto admiram meu trabalho, espero que todos curtam muito o meu show w saiam energizados e com o sorriso no rosto, pois esta é a nossa maior intenção”, destacou o humorista.

Sobre a Carreira

O ator profissional, começou sua carreira no humor aos 18 anos com o personagem Seu Botelho, que se popularizou entre os fãs da categoria em sua região. No Stand up Comedy desde 2015, no mesmo ano ele foi finalista do Prêmio Multishow de Humor.

Seu trabalho se consolidou na comédia, com linguajar e temática regional, conquistando fãs no Nordeste. Hoje, carinhosamente apelidado por seus seguidores como O Tabacudo, Flávio já acumula milhares de inscritos no YouTube, expandindo sua carreira nacionalmente.

Em 2019, passou a fazer parte do elenco do Comedy Central Stand Up, no canal Comedy Central Brasil. Atualmente, morando em São Paulo, o comediante se apresenta nas principais casas de comédia e Teatros do Brasil.

Flávio viaja em Turnê também com seu show solo e também faz parte de grupos de comédia ao lado de grandes nomes da Nacional, como Nordentando, ao lado de Nil Agra, Arianna Nutt e Kedny Silva; Comédia Para Maiores, com Guto Andradde e Kedny Silva e a dupla No Olho da Goiaba, com Ed Gama.