Rodrigues Alves abre concurso para conselheiro tutelar

Publicada na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial da União, a portaria 575, do Ministério da Agricultura e Pecuária, criando o Plano de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia, também chamado Plano Amazônia + Sustentável, no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária.

O plano tem por objetivo a convergência das políticas públicas agropecuárias e o ordenamento do território, por meio da regularização fundiária, da adequação ambiental e do fomento à produção, a partir de arranjos produtivos, melhor organização e agregação de valor das cadeias agropecuárias, contribuindo para a geração de renda e de alimentos seguros e saudáveis, para a redução do desmatamento do bioma Amazônia, para a ampliação dos canais de comercialização e geração de novas oportunidades de negócios, com equilíbrio entre eficiência produtiva, benefício social e conservação ambiental.

Veja: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mapa-n-575-de-5-de-abril-de-2023-475758806