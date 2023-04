Prefeitura adia início das inscrições de processo seletivo para contratação de servidores

A prefeitura de Rio Branco anunciou que o início das inscrições do processo seletivo que vai contratar de forma temporária 383 profissionais, entre eles, 71 médicos, não vai ser na próxima segunda-feira, dia 10. Alegando adequações no edital, as inscrições vão começar apenas na quarta-feira, dia 12.

O concurso acontece graças ao decreto de situação de emergência Rio Branco que permite a realização do processo seletivo e a contratação dos profissionais.

O Processo Seletivo terá a duração de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições vão ser realizadas pelo site da prefeitura: riobranco.ac.gov.br