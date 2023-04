Frota de veículos de Brasiléia cresce 7,36%, quase o dobro do Estado

Mais um homicídio motivado pela guerra entre as organizações criminosas foi registrado na capital. O ex-presidiário Michel Francisco de Oliveira, de 33 anos, mais conhecido como “Dú”, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, 7, dentro de uma residência situada na rua Raimunda Djalma da Costa, na Quadra 10, do conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Michel era membro da organização criminosa Bonde dos 13 e há aproximadamente 3 meses entrou em uma igreja e abandonou o mundo do crime. Pela tarde desta sexta-feira, a vítima estava na cozinha tratando um peixe, quando três criminosos não identificados invadiram a sua casa e em posse de armas de fogo foram até onde a vítima estava e efetuaram vários tiros. Michel foi atingido com pelo menos uns dez projéteis. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Michel que já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, e em seguida colheram as características dos autores do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Michel foi removido da casa e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego da Divisão Especializada em Investigação Criminal (DEIC).