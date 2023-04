Depois da alagação, a dolorosa volta para casa!

Foto: Neto Lucena/Secom

Se pudessem, muitas famílias que estão abrigadas em escolas e na Expoacre por causa da alagação não voltariam mais para suas casas. Nem mesmo os mais de seiscentos animais alojados retornariam. E o motivo é simples: Café da manhã, almoço, janta, assistência social, jurídica, psicológica, saúde, segurança, eventos religiosos e muita distração para as crianças. Para ser completo só falta a realização de aulas.

Mas tudo isso vai ficando para trás com o retorno ao lar doce lar. Os abrigos, apesar de problemas pontuais, são verdadeiros alentos aos pobres e necessitados. Oferecem exatamente tudo que cada família teria direito como cidadãos em situação de normalidade , mas, infelizmente, a realidade é outra bem diferente.

Famílias já começam a voltar para a vida que tinham antes do transbordamento dos igarapés e do rio Acre. O que encontram? Devastação! As casas que resistiram estão cheias de lama, um odor fétido insuportável e o desalento, a sensação de abandono e muito trabalho, principalmente para as mulheres e idosos. Se tiverem conseguido algumas cestas básicas a fome será saciada nos primeiros dias. Aos poucos a vida voltará à triste realidade de quem sobrevive na base da pirâmide social de um país monstruosamente injusto.

“Bem-aventurados os que sofrem porque eles serão consolados”. (Jesus, Sermão da Montanha)

. Se o ex-prefeito Marcus Alexandre vai se filiar ao MDB para disputar a prefeitura ano que vem é melhor voltar para o PT.

. Quer trocar seis por meia dúzia!

. Aliás, o chame-chame vai precisar avaliar muito bem a ida para um novo partido, um passo em falso a vaca vai para o brejo.

. Para sair do brejo, será muito difícil.

. Pelo que se sabe, o PDT e PSD também o querem.

. Que cara é essa Macunaíma?

. “É que ouvi dizer que parte do dinheiro que vem para ajudar os alagados será usado na campanha eleitoral do ano que vem pelos prefeitos”.

. Seu problema é ouvir muita conversa fiada por aí, porém, em se tratando de dinheiro público faz um certo sentido.

. Enquanto isso a bala está cantando no conjunto habitacional Cidade do Povo, a Cidade de Deus, está cantando.

. Mais parede foguetório de São João nos meses de junho, julho e agosto!

. O presidente Lula liberou cerca de R$ 17 milhões para ajudar as prefeituras do Acre; o Lula é bom para liberar dinheiro para o estado, só não é bom de votos por aqui.

. Explica isso, Macunaíma!

. “Simples, a maioria dos acreanos não gosta do PT”.

. O PT governou o Acre por vinte longos anos, imagine se gostasse!

. “Hoje quem governa o estado são os políticos que foram aliados do PT na extinta Frente Popular.

. Por hoje é só, bom dia!