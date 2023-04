Corpo de Bombeiros encontra corpo de jovem que se afogou após ataque epilético

No ano passado as forças de segurança aprenderam quase 700 quilos de entorpecentes em Cruzeiro do Sul e demais municípios da região. Este ano já foram 202 quilos de maconha e cocaína e seus derivados tirados de circulação do Vale do Juruá pelas Polícias Federal, Militar, Civil e Grupo Especial de Fronteira – Gefron.

“Até o momento, comparado ao passado, realmente estamos com uma maior quantidade apreendida”, cita o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro, tenente coronel Edvan Rogério.

“A integração das forças de segurança é responsável por várias apreensões e prejuízo para as facções. Os resultados são significados”, destaca o comandante da Companhia Especializada do 6° Batalhão da Polícia Militar, tenente Daniel.

Na última terça-feira, 4, equipes do Gefron e da Companhia Especializada apreenderam no Rio Paraná dos Mouras, 60 quilos de drogas que estavam com 1 português, 2 peruanos e 2 brasileiros foragidos da justiça. Um deles, é um dos líderes do Comando Vermelho no Acre, segundo a sargento Raimunda do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, que esteve na ação.

“Ele é o frente do Comando Vermelho no Estado. O grau de periculosidade deles é alto e estavam com arma. Poderia ter sido uma situação bem perigosa se a equipe não fosse bem preparada para situações como esta”, relata ela.

A presença de um traficante português, que levaria a droga para o país de origem dele, também chamou a atenção da Polícia.

“Essa região é muito visada pelo narcotráfico internacional e fizemos importantes prisões. Por isso é muito importante manter essas ações integradas por meio da Operação Guardiões da Fronteira com todas as forças de segurança, para coibir crimes e manter nossa soberania”, destaca o tenente Daniel.

A Operação Guardiões da Fronteira reúne as Polícias Federal, Militar, Civil e Grupo Especial de Fronteira – Gefron.