Programação da Sexta-Feira Santa inclui procissão e encenação da Paixão de Cristo

O Instituto Federal do Acre (Ifac) já publicou a lista com os nomes dos estudantes de Rio Branco e Xapuri que serão beneficiados com o auxílio emergencial. A medida visa reduzir os impactos das alagações na vida das famílias afetadas pelo fenômeno.

O Ifac ainda informa sobre a reabertura de prazo para estudantes atingidos pelas enchentes se manifestarem, já que o nível das águas aumentou após o encerramento do prazo inicial de inscrição. Com isso, alunos atingidos pelas alagações poderão se inscrever no período de 05 a 11 de abril por meio do preenchimento do formulário disponível no endereço https://forms.gle/8q6WBToJ4z3eLBqK9 .

A equipe de assistentes sociais do Ifac realizou entrevista com os alunos que se candidataram para receber o auxílio emergencial e posteriormente, elaborou um Relatório Social, onde foi observada a situação do candidato em relação a enchente, bem como se estava matriculado e frequentando às aulas. A partir desses critérios, foi elaborada a lista com os estudantes que serão beneficiados com o auxílio.

A portaria 04/2023, publicada no dia 24 de março, prevê o pagamento de R$ 600 a alunos que ficaram desabrigados, desalojados ou que tiveram perdas materiais durante a alagação que atingiu a capital acreana e outros municípios.

Além desta ação, o Ifac também está promovendo campanhas de arrecadação de alimentos, materiais de higiene, água potável e roupas, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

Acesse a lista dos contemplados: https://sei.ifac.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=756795&id_orgao_publicacao=0