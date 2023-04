Motoboys fazem despedida emocionante de colega morto em acidente em Cruzeiro do Sul

A Feira do Peixe no município de Mâncio Lima, encerrada nesta quinta-feira, 6, foi um sucesso de público e venda de pescado. O Concurso de Culinária foi um dos pontos altos do evento e o peixe pizza foi o vencedor da competição que contou também com tambaqui no forno e assado na palha da baneira, prato muito apreciado pelos indígenas e ribeirinhos.

Os pratos apresentados no Concurso mostraram capricho no preparo, memórias afetivas, receita de família e tempero regional, o que agradou ao paladar dos jurados Aia Geraldo e Erivan Benevides.

Os participantes Evanilda Maia, Antônio Cordeiro Sena e Elissandra Silva mostraram talento e cozinharam ao vivo na estrutura montada na Feira. Tiveram duas horas para preparar e apresentar os pratos.

O campeão foi o cozinheiro Antônio Cordeiro Sena que preparou o peixe pizza. O pescado leva sal, limão, cebola, tomate, cheiro verde, requeijão, pimentão, queijo muçarela e orégano. O vencedor levou o troféu e o premio no valor de R$ 1.200.

“Quando eu preparava esse prato para os amigos sempre me incentivavam a levar adiante e começar a fazer pra venda e até concorrer em concursos como este. Aceitei o desafio e graças a Deus venci o concurso. Vou vender este prato e levar a cultura de consumir o tambaqui sem espinha acrescido de outros ingredientes”, frisou.

A segunda colocada, a servidora pública Evanilda Maia fez o tambaqui no forno, que era especialidade da mãe dela. A receita conta com alho, cebola, chicória, massa de tomate, pimenta de cheiro, batata e muito amor, sendo finalizado com um molho à base de batata e cebola picada. A segunda colocada além do troféu, levou o prêmio em dinheiro de R$ 800,00.

A autônoma Elissandra Silva, preparou um peixe assado na palha da bananeira, acompanhado de coentro, cebola de palha, pimenta de cheiro, limão, arroz, macaxeira, farofa de farinha de mandioca e salada. A mesma levou o troféu e R$ 500,00.

Movimentação

Nos três dias de evento, mais de 2 mil pessoas visitaram a feira do peixe de Mâncio Lima. De acordo com o levantamento parcial da Secretaria de Produção os lucros, nos dois primeiros dias, foram comercializadas cerca 6 toneladas, somando R$ 90 mil. A expectativa é de 12 toneladas em todo o período.

Francisco de Oliveira, popularmente conhecido como Véi, é dono da propriedade Sitio Vovó Tereza no Bairro Guarani, o piscicultor que trabalha com a família, vendeu para mais de 600 quilos de peixes somando mais mais de R$ 16 mil. A piscina que ele instalou na tenda com várias espécies de peixes se tornou uma atração para crianças e adultos.

“Estou satisfeito, porque tive que me virar para atender tanta gente querendo peixe, vendi além do que esperava e só tenho a agradecer pela procura. Trouxemos um preço atrativo e o resultado foram as filas que se formaram e a quantidade de gente na beira das piscinas pra ver os peixes, não esperava que fizesse tanto sucesso. Parabéns ao prefeito Isaac Lima e a Secretaria Alana pelo sucesso que foi a feira do peixe de Mâncio Lima”, disse

Além de pescado, verduras, legumes, açaí, amendoim, farinha e outros itens da agricultura familiar foram comercializados.

“Isto aqui é produção, é economia e geração de renda, renda para os expositores, para as pessoas que estão limpando os peixes, o vendedor de amendoim, de garapa de cana. A Feira cumpre o objetivo, de ser oportunidade de negócios e é gratificante ver os nossos piscicultores reabastecerem seus estoques a cada hora, ver a alegria estampada no rosto do verdureiro pelo estoque de verdura vendido”, enfatizou a secretária Municipal de Produção, Alana Souza.

Prefeito Isaac Lima, agradeceu ao público e aos parceiros como o SEBRAE, SENAR e a Colônia de Pescadores.

“O sucesso da Feira, a fartura de pescado e itens da agricultura familiar com para atender a população, mostram a força da produção de Mâncio Lima. A prefeitura faz açudes, mecanizada terras e apoia o homem do campo e o resultado é essa fartura. A organização prova a seriedade e compromisso de que nossa equipe organiza os eventos”, ressaltou o gestor.