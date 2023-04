Forte chuva em Cruzeiro do Sul derruba muro da TV Aldeia

O Igarapé Boulevard, que desagua no Rio Juruá, na região central de Cruzeiro do Sul, transbordou nesta sexta-feira,7 e invadiu ruas próximas às Avenidas Mâncio Lima e Copacabana. Várias casas foram alagadas. As águas estão em vias de invadir a Mâncio Lima.

A árvore que caiu na Avenida 28 de setembro em Cruzeiro do Sul na manhã desta sexta-feira, derrubou grande parte do muro da TV e Rádio Aldeia, do governo do Estado no município. A via foi interditada.

O coordenador do Sistema Público de Comunicação, Francisco Gomes, diz que o Corpo de Bombeiros esteve no local. “Vamos precisar de um laudo do corpo de bombeiros apontando as implicações e possíveis providências”, explica.