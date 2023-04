Socorro Neri solicita atendimento psicossocial em escolas públicas

A Rockstar Pitty logo mais chega em Rio Branco, para um show em setembro na casa de festa Maison Borges. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 06, pela produção da Cê Acredita Eventos.

No último mês, a cantora anúncio que iria para Porto Velho (RO) em sua turnê comemorativa de 20 anos do álbum Admirável Chip Novo, gerando uma expectativa e comoção nas redes sociais para que também se apresentasse na capital acreana.

O evento deve ocorrer no dia da Independência do Brasil, 07/09. O empresário e proprietário da Cê Acredita, Gabriel Santos, não informou mais detalhes sobre possíveis atrações e abertura do show, mas afirmou que a venda de ingressos começará em breve.

Sobre a turnê, Pitty afirma o seu retorno aos palcos com o álbum até hoje celebrado após duas décadas, como um movimento saudosista, sem deixar entender seu lugar no ano de 2023. O trabalho tem diversos sucessos como as músicas “Máscara”, “Equalize”, “Semana Que Vem”, “Teto de Vidro” e muitas outras.

“Não é para ser o que ele era em 2003, é para ser o que ele é agora, o que essas músicas representam hoje. Faremos novos arranjos, respeitando os originais, mas com elementos novos, usando as tecnologias disponíveis, interpretando o disco hoje”, comentou a artista em publicação no site do evento.