Pelo fim da hipocrisia!

Onze ataques foram feitos às escolas e creches no Brasil nos últimos meses. O último resultou em quatro crianças de quatro a sete anos mortas e três feridas à machadinha na creche “Meu Bom Pastor”, Vale do Itajaí, Santa Catarina. O lobo pulou o muro, matou as ovelhinhas e se entregou à polícia. Consta que era um desafio de um jogo na internet. Um crime brutal! Inominável!

Vários políticos se apressaram em ir para as redes sociais lamentar, protestar e capitalizar em cima da desgraça alheia. É triste! Entretanto, não se pode colocar todo mundo no mesmo curral de hipocrisia. Há aqueles que realmente sonham e lutam por mais segurança nas escolas. A minoria. Mas, e os dinossauros do Congresso e da política que estão há vários anos nos mandatos e nunca fizeram nada para garantir mais segurança nas escolas?

Suas falas nas redes sociais chamam atenção mais para si e seus feitos heróicos do que sobre a dor aguda de quem perdeu filhos. Porém, suas palavras revelam exatamente o que não fizeram pela segurança nas escolas e nas creches. O tempo vai passar, a tragédia vai sendo esquecida até que surja um novo ataque. O que os políticos esperam para fazer alguma coisa efetiva e concreta para proteger crianças, adolescentes no ambiente escolar?

“Deixai vir a mim as crianças, delas é o Reino de Deus”. (Jesus, o Cristo, quando os discípulos tentavam conter crianças que queriam estar próximas a ele)

. Novidades Macunaíma?!

. “Você sabia que o deputado federal coronel Ulisses (União Brasil) foi sondado para disputar a prefeitura de Rio Branco nas eleições do ano que vem”?

. Hummmm

. Tião Bocalom (o prefeito), Marcus Alexandre, Socorro Neri, coronel Ulisses, Genilson Leite, Emerson Jarude, David Hall…quem mais?

. Os vereadores resolveram mesmo partir para o tudo ou nada ao propor um reajuste salarial de cerca de 45%; se prepare para muita confusão.

. Antigamente qualquer tema mais sensível sindicatos, partidos e populares ocupavam as galerias da Câmara e da Alec para protestar.

. Anda todo mundo cansado.

. A propósito, “A Sociedade do Cansaço”, do Sul-Coreano Byung-Chul Han, é uma boa leitura para esse tempo.

. Vai no Kindle!

. Na verdade, todo mundo anda cansado com tanta violência e corrupção!

. No Juruá um pai violentava a filha de seis anos, a mãe descobriu e fez a denúncia; um demônio dos infernos.

. Até quando vai continuar chovendo, professor Friale?

. Por que as pessoas não acreditam quando veem um político chorando na alagação?

. Os brutos também amam; os políticos também choram!

. São tantas emoções!

. De tanto amor/de tanta emoção/ a vida me fez assim/doce ou atroz/ manso ou feroz/eu caçador de mim…

. Antes que esqueça:

. Pena de morte para quem cometer crimes contra crianças como esse em Santa Catarina!

. Enforcamento ou cadeira elétrica!

. Bom dia!