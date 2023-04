Nível do Rio Acre baixa mais 16 centímetros e chega a vota de 16,10m

A quinta-feira, 6, começa com o nível do Rio Acre continuando a apresentar forte vazante na capital acreana. No período da noite, o manancial reduziu 27 centímetros e o nível agora é de 16,56m.

No período das últimas 24 horas, a redução foi de mais de meio metro em Rio Branco.

Uma das maiores enchentes da história da capital acreana atingiu mais de 70 mil pessoas e desabriga mais de 3 mil moradores dos bairros mais próximos ao rio.

Com o nível do rio cada vez mais baixo, assim que possível, as famílias começam uma fase importante que é a limpeza das residências. A Defesa Civil já informou que a operação volta para casa só será autorizada quando o rio chegar à uma cota considerada de segurança, por volta dos 13 metros.