Governo distribui 3 toneladas de peixe em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, que era do Partido dos Trabalhadores – PT, se filiou nesta quarta-feira, 5, ao Progressista, partido do governador Gladson Cameli, em evento no Espaço Betânia.

Isaac, que fez campanha de governo para Cameli, foi expulso do PT e mostrou força ao levar para a agremiação do governador, cerca de 100 pessoas, incluindo seus 11 secretários municipais, assessores e outras pessoas do grupo político dele. E avisou ainda que tão logo, haja a Janela Partidária, 8 dos 11 vereadores de Mâncio Lima, vão se filiar também ao PP.

“Agora, sou Progressistas, sou 11. Vamos deixar resultados do nosso trabalho em favor do povo de Mâncio Lima e de todo nosso Estado”, disse o gestor, elogiando o governador Gladson Cameli e o trabalho dele frente ao Estado.

Com Isaac Lima, o PP passa a ter sete prefeitos, além de 38 vereadores, três deputados federais e três estaduais.

O presidente do Progressistas no Acre, governador Gladson Cameli, fez uma prestação de contas do trabalho realizado no governo do Estado, dando destaque para a convocação de servidores efetivos para saúde pública do Estado. Ressaltou a importância do Progressistas e disse que a palavra união deve ser adotada por todos dentro do partido.

“O Progressistas continua crescendo e fazendo a política que atende, de fato, a população com trabalho, respeito e responsabilidade”, afirmou Gladson.

O deputado Nicolau Junior agradeceu ao prefeito Isaac Lima por confiar no Progressistas e disse que o Acre tem progredido através de vários investimentos feitos pelo governador Gladson Cameli.

“Sinto-me honrado em trabalhar junto com o governador Gladson Cameli, e o prefeito Isaac terá muitos amigos dentro do nosso partido”, disse ele.

O deputado federal Zezinho Barbary reforçou a importância da filiação do prefeito ao partido e o fortalecimento do Progressistas destacando que o partido elegeu três deputados federais.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, também prestigiou o ato de filiação e enfatizou a organização do Diretório do Progressistas em Mâncio Lima.

Isaac é agora partidário de Wilcilene Gadelha, presidente do PP de Mâncio Lima, que chegou a disputar com ele, a eleição municipal de 2020. Depois o nome dela foi indeferido pela justiça eleitoral. Eles são cunhados.