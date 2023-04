Gonzaga participa da posse de 60 servidores da saúde, em Cruzeiro do Sul

Foto: Maria da Liberdade chora ao relatar situação – Whidy Melo/ac24horas

A senhora Maria da Liberdade, 51 anos, que há 24 anos é proprietária de uma venda de salgados em frente ao campo do Vasco, no bosque, recebeu um ultimato para ela mesma demolir seu estabelecimento antes que a Prefeitura de Rio Branco o faça.

Segundo dona Maria, ela obteve da Prefeitura de Rio Branco uma autorização para usufruir da pequena área de calçada na esquina da Estrada do Aviária com a rua Cel. Alexandrino no ano de 2004, e chegou a efetuar o pagamento das taxas municipais. Mas, como ao longo dos anos a venda não ia bem como o esperado, várias taxas foram se acumulando. Maria também precisou fazer melhorias na calçada no entorno e construiu uma cobertura de alvenaria.

Foto: Estabelecimento será demolido – Whidy Melo/ac24horas

“De uns tempos pra cá precisei fazer uma reforma e o presidente do Vasco me denunciou e desde então a Prefeitura quer me tirar daqui. Parei de pagar a documentação, sim, por vários outros motivos, e agora me deram 15 dias pra tirar tudo daqui. Não sei mais o que fazer porque é daqui que meus filhos se sustentam”, explicou Maria da Liberdade aos prantos.

Maria explica que é portadora de um grave problema de coluna, e parou de pagar as taxas municipais em 2016 por conta do valor dos medicamentos e consultas que precisa fazer. “Todo mundo pensa que isso dá dinheiro, mas só dá pra comer e manter a casa. É um comércio que dá pra sobreviver e nos últimos anos está pior ainda. Me sujeitei a vir pra vender almoço, mas não tá dando pra sustentar”, disse.

O presidente do Vasco, Renato Machado da Silva – conhecido como Lobinho -, disse que o terreno ocupado por dona Maria é parte da propriedade do clube, mas negou que tenha feito qualquer solicitação ou denúncia para retirada do estabelecimento. Disse ainda que o clube pretende no futuro, criar uma galeria com espaços para locação, e que caso haja interesse, Maria terá preferência para alugar uma sala.

Foto: Mesmo estabelecimento há 20 anos – Whidy Melo/ac24horas

Já o secretário de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, confirmou que a edificação terá que ser demolida. Segundo ele, em 2004 a Prefeitura de Rio Branco autorizou o funcionamento do lanche dentro de um trailer por 1 ano, mas o tempo passou e com as melhorias que foram feitas no estabelecimento o município se manifestou, quando Maria teria negociado um tempo para se restabelecer em outro local. Mais um tempo se passou e nesta gestão, a Procuradoria Geral do Município, diante das falhas no cumprimento em negociações, determinou não só o cancelamento de qualquer acordo como a imediata demolição. “Em atendimento à Procuradoria, a secretaria notificou para que ela mesma faça a demolição voluntária da área construída. Não tem nada a ver com Vasco ou com a SEINFRA, é um cumprimento de ordem da Procuradoria”, disse o secretário.

Além disso, Cid Ferreira garantiu que o terreno ocupado por Maria é do município de Rio Branco, ao contrário do que afirma o presidente do Vasco, Renato Machado.