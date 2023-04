Em operação de Páscoa, Procon e IPEM fiscalizam comércio local

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira, 5, em Cruzeiro do Sul, o Concurso Público do Departamento Estadual de Trânsito- Detran, com 100 vagas para candidatos dos níveis médio e superior de ensino.

“É uma oportunidade para a juventude e para as pessoas que queiram contribuir. Apesar do momento econômico não ser favorável, mas conseguimos o equilíbrio das contas e vamos fazer o Concurso. Seriam 91 vagas, mas vamos arredondar para 100”, anunciou.

De acordo com a diretora presidente do Detran, Taynara Martins, as vagas são para Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Capixaba e outras cidades onde há Circunscrições de Trânsito, as Ciretrans.

“Em 27 anos este será o segundo Concurso Público do Detran. Haverá vagas para engenheiro, agentes e educadores de trânsito além de outras. Agora, a secretaria de Gestão vai fazer a licitação da banca do concurso para lançar o Edital com datas e todas as informações necessárias”, explica. Para Cruzeiro do Sul serão 11 vagas.