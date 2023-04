Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em Porto Acre

O jornalista Alexandre Lima fez uma publicação em uma rede social nesta quarta-feira, 5, que mostra como foi a força das águas provocadas com a enchente do Rio Acre na região de Brasileia.

Nas imagens, é possível verificar a destruição provocada pela força do rio que destruiu os estúdios do site “O Alto Acre”, o mais tradicional da região do Alto Acre. “Fomos também vítimas da enchente, estamos aos poucos fazendo a limpeza do site. Neste mês, completamos 18 anos. Esta é a terceira enchente que enfrentamos e a redação ficou muito comprometida, mas vamos recomeçar mais uma vez”, conta Alexandre.

Em uma parte do vídeo, o jornalista mostra que a água chegou a ficar com mais de um metro de altura da parede da redação do site.

Com a baixa do Rio Acre, assim como Alexandre, centenas de famílias estão limpando e recuperando suas casas. De acordo com o boletim divulgado pelo governo do estado, ainda existem três famílias desabrigadas, totalizando 21 pessoas.