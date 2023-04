Vazante continua e nível do Rio Acre fica abaixo dos 17 metros ao meio-dia desta quarta

O nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana. Após oito dias acima, o nível do manancial finalmente reduziu da marca de 17 metros e na medição do meio-dia desta quarta-feira, 5, atinge 16,94.

Desde a primeira medição de hoje, o nível do Rio Acre já reduziu 13 centímetros.

A Defesa Civil de Rio Branco já alertou que a volta para casa dos desabrigados só será efetivada quando o nível chegar, pelo menos, nos 13 metros. Lembrando que a cota de alerta na capital acreana é de 14 metros.

Mais de 3 mil pessoas seguem desabrigadas em Rio Branco.