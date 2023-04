Rio Acre segue baixando e nível chega a 16, 89m às 15 horas desta quarta

O nível do Rio Acre continua baixando em Rio Branco. A Defesa Civil Municipal divulgou que às 15 horas desta quarta-feira, 5, o nível do Rio Acre chegou a 17, 89m. São 5 centímetros a menos do que o registrado ao meio-dia de hoje.

Após mais de uma semana, o rio baixou da cota de 17 metros. Mesmo assim, o nível ainda está mais de 2 metros acima dos 14, que é a cota de transbordamento na capital acreana.

O monitoramento do manancial permanece a cada 3 horas e o retorno das famílias só será permitido após o nível do rio ficar abaixo dlde 13 metros.