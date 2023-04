Rio Acre baixa 26 centímetros durante a noite e alcança 17,07m na manhã desta quarta-feira

Foto: Jardy Lopes

O nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana. De acordo com a medição divulgada pela Defesa Civil na manhã desta quarta-feira, o manancial baixou 26 centímetros nas últimas 12 horas e alcança agora 17,07m.

Em 24 horas, o rio baixou quase meio metro na capital acreana.

Apesar da boa notícia, a Defesa Civil adota cautela ao falar da possibilidade de volta para casa das milhares de pessoas desabrigadas pela cheia. Ao ac24horas, Cláudio Falcão, coordenador do órgão em Rio Branco, declarou que ninguém volta para casa antes do rio baixar da cota dos 13 metros. “A gente sabe do desejo das pessoas de voltarem para suas casas, mas não podemos ser irresponsáveis. O retorno dessas famílias só vai acontecer quando tivermos uma cota de segurança que é abaixo dos 13 metros”.

O Rio Acre continua mais de três metros ainda acima da cota de transbordamento que é de 14 metros em Rio Branco.

Mais de três mil pessoas estão em abrigos públicos montados pelo governo e pela prefeitura da capital.