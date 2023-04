Prefeitura abre processo seletivo para contratação de profissionais para saúde

O governo do Acre decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, 6, além do feriado da Sexta-Feira Santa, 7. Para evitar transtornos, a população deve ficar atenta a que órgãos funcionam no feriado.

As secretarias de Estado e as unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) do estado fecham no dia 6 e 7, e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 10.

Apenas serviços públicos essenciais da Saúde e da Segurança Pública seguem com o atendimento ao público, sem alterações. Mantêm-se também em funcionamento as unidades de pronto atendimento (Upas), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias do estado.